Открыт прием заявок на фестиваль «Делай фильм»© ДК Делай культуру / Facebook
Пятый Международный фестиваль документального кино «Делай фильм», который пройдет с 18 по 22 апреля в Москве на территории пространства «Хлебозавод», начинает прием фильмов и сбор заявок на участие в питчинге кинопроектов.
В программе фестиваля показы российских и зарубежных документальных фильмов, дискуссии после показов, встречи с героями и режиссерами, а также питчинг кинопроектов.
Питчинг кинопроектов будет состоять из двух частей: двухдневного воркшопа для авторов фильмов, на котором они смогут отработать навыки публичной презентации своих проектов, и самого питчинга, где режиссеры представят идеи для фильмов. По результатам питчинга жюри определит три проекта, которые получат гранты на съемку фильмов в размере: 200 тысяч рублей (первое место) и 100 тысяч рублей (второе и третье места). Фильмы должны быть сняты до конца 2019 года.
Заявку на участие в питчинге можно подать здесь, отправить фильм на фестиваль — здесь. К участию принимаются как полнометражные фильмы, так и короткий метр.
Последний день приема всех заявок — 15 марта.
«Делай фильм» — это фестиваль документального кино, которое формирует альтернативную точку зрения на общественные процессы, происходящие в современном мире, и показывает социальные практики, меняющие окружающую действительность.
Фильмы фестиваля посвящены граффити, неформальным экономикам, современному искусству, гражданскому активизму, трансформации городских пространств, влиянию технологий на жизнь человека, культуре памяти, вопросам гендера, социальной несправедливости и экологии.
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