Минкульт предлагает пускать в кино по паспорту

Министерство культуры разработало поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», наделяющие кассиров и контролеров правом требовать паспорт у зрителей спектаклей и фильмов с возрастными ограничениями.

Как сообщают «Известия», поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Также законопроектом вводится запрет на демонстрацию трейлеров к фильмам с маркировкой «18+» перед началом детских сеансов, если в них содержатся сцены насилия, курения, употребления наркотиков и нецензурная брань.

Кроме того, предлагается смягчить требования к расположению точек распространения информации с возрастным ограничением «18+». Сейчас театрам, кинотеатрам, книжным магазинам, домам культуры и библиотекам запрещено располагаться менее чем в 100 м от границ территории детских учреждений.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующий запрет «фактически невыполним и влечет необходимость снятия с репертуара большинства постановок, идущих на протяжении многих лет».

Согласно поправкам Минкульта, расстояние между объектами сократится до 50 м «с учетом особенностей и плотности застройки» в конкретном населенном пункте.







