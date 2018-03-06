Минкульт предлагает пускать в кино по паспорту© kubved.ru
Министерство культуры разработало поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», наделяющие кассиров и контролеров правом требовать паспорт у зрителей спектаклей и фильмов с возрастными ограничениями.
Как сообщают «Известия», поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Также законопроектом вводится запрет на демонстрацию трейлеров к фильмам с маркировкой «18+» перед началом детских сеансов, если в них содержатся сцены насилия, курения, употребления наркотиков и нецензурная брань.
Кроме того, предлагается смягчить требования к расположению точек распространения информации с возрастным ограничением «18+». Сейчас театрам, кинотеатрам, книжным магазинам, домам культуры и библиотекам запрещено располагаться менее чем в 100 м от границ территории детских учреждений.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующий запрет «фактически невыполним и влечет необходимость снятия с репертуара большинства постановок, идущих на протяжении многих лет».
Согласно поправкам Минкульта, расстояние между объектами сократится до 50 м «с учетом особенностей и плотности застройки» в конкретном населенном пункте.
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