Почти две трети россиян пользуются соцсетями

На вопрос «Пользуетесь ли вы социальными сетями?» утвердительно ответили 63% участников всероссийского опроса «Левада-центра».

Результаты опроса, проводившегося 19–23 января по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, опубликованы на сайте «Левада-центра».

Самой распространенной целью пользования соцсетями оказалось общение с друзьями (54%) и родственниками (37%). Также в соцсетях ищут информацию и новости (26%), слушают музыку (21%) и делятся с друзьями собственным контентом (18%).

С утверждением «Я получаю новости от друзей и родственников в социальных сетях» согласились 38% опрошенных, с утверждением «Я слежу за новостными агентствами в социальных сетях» — 26%, по 14% следят в соцсетях за страницами известных журналистов и получают новости от людей, с которыми они лично не знакомы, 11% следят за страницами знаменитостей, обсуждающих в соцсетях новости.

Среди наиболее популярных тем новостей в соцсетях были названы культура и развлечения (40%), здоровье и медицина (39%), внутренняя политика (30%), экономика (29%), международная политика (28%), светская жизнь (21%), окружающая среда и технологии (по 20%).











