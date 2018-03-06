«Дух огня» объявил победителей

© XVI Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня»

5 марта в Ханты-Мансийске завершился XVI Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Победителем международного конкурса стала картина «Сара играет оборотня» Катарины Вюсс, в российском конкурсе главный приз присужден Дмитрию Фальковичу за фильм «Иванов».

Победители XVI МФКД «Дух огня»:

Международный конкурс

«Золотая тайга» — «Сара играет оборотня» (Sarah Plays a Werewolf, Швейцария-Германия), реж. Катарина Вюсс;

«Серебряная тайга» — «Первый этап» (The First Lap, Южная Корея), реж. Ким Дэхван;

«Бронзовая тайга» — «Классический период» (Classical Period, США), реж. Тед Фендт

Особого упоминания жюри и приза Гильдии киноведов и кинокритиков «Слон» за жанровую революцию внутри революции и поверку истории на прочность искусством удостоен фильм «Жанр» Клима Козинского (Россия).

Российский конкурс

Главный приз «Цветы таежной надежды» — «Иванов», реж. Дмитрий Фалькович;

Специальный диплом жюри «Режиссерский триумвират» — «50», реж. Даниил Зинченко, Тихон Пендюрин;

Специальный диплом жюри «Режиссерский триумвират» — «Чувак/Уол О5ото», реж. Владимир Мункуев;

Приз генерального партнера «Газпром нефть» «За сохранение культурных традиций» — «Пепло», реж. Антон Моисеенко;

Приз имени Александра Абдулова «За лучшую мужскую роль в российском дебютном фильме» — Евгений Ткачук и Алексей Серебряков, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», реж. Александр Хант;

Приз имени Александра Абдулова «За лучшую женскую роль в российском дебютном фильме» — Маша Ремер, «Другая я», реж. Алексей Васин;

Приз «За лучшую операторскую работу» в конкурсном или внеконкурсном российском фильме» — Даниил Фомичев, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», реж. Александр Хант;

Приз зрительских симпатий «Золотая тайга» получил фильм Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», специальным призом за лучшую работу с музыкой в дебютном фильме награжден Семен Ченянов за фильм «Хара Бэкир» («Черный демон»), реж. Константин Тимофеев.

Конкурс короткометражного кино

«Золотая тайга – короткий метр» — «Смерть меня», реж. Михаил Максимов;

Приз прессы «За лучший короткометражный дебют» — «Восемь картин из жизни Насти Соколовой», реж. Алина Котова, Владлена Санду;

Дипломом «За легкое дыхание и тревогу о будущем, получившие актуальное художественное воплощение» награжден Евгений Гладильщиков.

Приз президента фестиваля Сергея Соловьева «Золотая тайга» «За личный вклад в киноискусство и создание своей школы» присужден Борису Юхананову.



