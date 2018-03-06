В Москве наградили лучший спектакль сезона

Сцена из спектакля «Турандот» © «Геликон-опера»

5 марта в Театральном центре Союза театральных деятелей России (СТД РФ) «На Страстном» прошла церемония награждения лауреатов ежегодной премии СТД РФ «Гвоздь сезона». Главный приз – «Большой хрустальный гвоздь» лучшему московскому спектаклю сезона – получил спектакль «Турандот» театра «Геликон-опера».

Об этом сообщает РИА Новости.

В качестве режиссера-постановщика над «Турандот» работал художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман.

Дирижер-постановщик — художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского Владимир Федосеев. Он много раз руководил постановкой опер за границей, в том числе в Ла Скала, Венской опере, Оперном театре Цюриха, парижском зале «Плейель», на фестивалях во Флоренции и Брегенце. Опера «Турандот» стала его первой постановкой в российском театре.

В число лауреатов премии СТД РФ, получивших приз «Маленький хрустальный гвоздь» по итогам сезона, также вошли спектакли «Манон Леско» (Большой театр, режиссер Адольф Шапиро), «Ревизор. Версия» (театр Et Cetera, режиссер Роберт Стуруа), «Царь Эдип» (Театр имени Вахтангова, режиссер Римас Туминас) и «Анна Каренина» (театр «Московская оперетта», продюсеры Владимир Тартаковский и Алексей Болонин, режиссер-постановщик Алина Чевик).

Премия «Гвоздь сезона» ежегодно присуждается лучшим спектаклям, созданным в театрах Москвы. По итогам сезона экспертный совет премии формирует список из пяти финалистов, которые становятся лауреатами премии. Обладателя главного приза выбирает жюри во главе с председателем СТД РФ Александром Калягиным.







