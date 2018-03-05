В Москве выступит канадский рэпер MC June

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23 марта на ежегодном фестиваля «Дни Франкофонии» в московском клубе Yota Arena пройдет концерт MC June – канадского франкоязычного поэта и рэпера, участника коллектива Kalmunity Collective.

Чемпион поэтического слэма Throw Poetry Collective сезона 2010–2011 годов, MC June представлял Монреаль на фестивале Canadian Festival of Spoken Word в Торонто в октябре 2011 года. На счету артиста более 200 мастер-классов в школах и молодежных центрах и около сотни выступлений на концертах и фестивалях по всему миру.

В сентябре 2011 года MC June выпустил свой первый альбом — 14-трековый EP названием «Le reflet», записанный при участии Fabrice Koffy, Monk-e, Rick L. Blues, Billboard, Ruffsound, Kable Beatz и других приглашенных музыкантов, а также DJ Horg, который выступил в качестве продюсера и скретч-диджея.

Пластинка была записана благодаря финансовой поддержке программы Jeune Volontaire.

Кроме того, MC June известен совместными сценическими работами в стиле хип-хоп с такими артистами, как Vincent Stephen-Ong, Mathieu Laberge, Stéphane Leclerc, Oscar Blanco и Geneviève Gauthier.

Концерт состоится при поддержке Посольства Канады в России











