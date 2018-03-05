ГМИИ и Эрмитаж покажут Лейденскую коллекцию

ГМИИ и Эрмитаж покажут Лейденскую коллекциюЯн Вермеер. Девушка за верджинелом. Ок. 1670-72 (фрагмент)© The Leiden Collection, New York
В этом году в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) в Москве и в Государственном Эрмитаже в Петербурге будет впервые представлена Лейденская коллекция.
О готовящихся выставках сегодня, 5 марта, рассказали на пресс-конференции в ТАСС директор ГМИИ Марина Лошак, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и заведующий отделом искусства старых мастеров ГМИИ Вадим Садков.
В ГМИИ выставка пройдет с 28 марта по 22 июля, в Эрмитаже — с 5 сентября по 13 января 2019 года.
Лейденская коллекция, названная в честь родного города Рембрандта, является одним из крупнейших и наиболее значимых частных собраний голландской живописи XVII столетия. Центральное место в ней занимают работы лейденских художников.
Как сообщает сайт ГМИИ, на выставке «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» (куратор — Вадим Садков) будут представлены 82 произведения, ни одно из которых ранее не выставлялось в России.
Среди них 12 картин Рембрандта Харменса ван Рейна, по одной картине Яна Вермеера Делфтского и Карела Фабрициуса, два портрета Франса Халса, 9 произведений Геррита Дау, 4 работы Яна Ливенса, рисунки Рембрандта и Леонардо да Винчи.
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