«ГРАУНД зин фест» принимает заявки

© ГРАУНД зин фест / Facebook

Сегодня, 2 марта, открывается регистрация участников II Международного фестиваля «ГРАУНД зин фест», который пройдет с 27 по 29 апреля на двух площадках галерей ГРАУНД объединения «Выставочные залы Москвы».

До 1 апреля, сообщают организаторы, заявку могут подать все желающие представить на «ГРАУНД зин фесте» книги художника, зины, независимые издания и рекорд лейблы. Проекты принимаются на всех носителях, включая аудиокассеты, винил и CD.

Выбранные кураторами проекты будут показаны с 27 по 29 апреля в пространствах «ГРАУНД Песчаная» и «ГРАУНД Ходынка».

В программе фестиваля ярмарка независимых издательских проектов и рекорд лейблов, конференция, лекционная и музыкальная программы, презентации и мастер-классы. Между площадками «ГРАУНД Песчаная» и «ГРАУНД Ходынка» все три дня фестиваля будет курсировать шаттл.

Генеральный партнер «ГРАУНД зин феста» — Фонд Михаила Прохорова, фестиваль проходит при поддержке Швейцарского совета по культуре Pro Helvetia и Посольства Эстонии в Москве



















