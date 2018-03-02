Кабинет директора ГМИИ стал арт-объектом

Архитектор Александр Бродский по приглашению гендиректора Государственного музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) Марины Лошак превратил ее кабинет в художественное высказывание. Цель проекта – показать, что личность человека отделима от его миссии.

Об этом Марина Лошак сообщила сегодня, 2 марта, на закрытом показе, передает РИА Новости.

«Идея давно во мне зрела, но была не оформлена. Для того чтобы подчеркнуть, что любое движение, происходящее в музее, может быть результатом осознанного включения в этот процесс, я решила, что нужно воспользоваться последней дверью, которая нигде в музеях не открывается — это дверь кабинет директора», — рассказала директор музея.

Пространство кабинета высотой семь метров разделено на два уровня. Внизу в полумраке расположен лабиринт шкафов и стеллажей с предметами искусства как некий концентрированный образ музея. Под потолком находится пустая, ярко освещенная комната с большой хрустальной люстрой, свисающей до пола, а также столом, стулом и личными вещами директора. Уровни соединены между собой лестницей.

Всё происходящее в кабинете, пояснила Марина Лошак, будет фиксироваться камерами. Впоследствии из видеозаписей смонтируют фильм. По замыслу авторов проекта, в его завершение приглашенный гость — директор одного из крупных мировых музеев — на один день займет кабинет директора ГМИИ.

«Он проведет рабочие встречи, совещания, обсудит выставочные проекты, будет решать текущие проблемы музея, а их у нас много», — рассказала Марина Лошак. Осмотреть кабинет смогут ее приглашенные гости, сотрудники музея, а по выходным дням — держатели карт «Друзья Пушкинского».



