Кабинет директора ГМИИ стал арт-объектом© mos.ru
Архитектор Александр Бродский по приглашению гендиректора Государственного музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) Марины Лошак превратил ее кабинет в художественное высказывание. Цель проекта – показать, что личность человека отделима от его миссии.
Об этом Марина Лошак сообщила сегодня, 2 марта, на закрытом показе, передает РИА Новости.
«Идея давно во мне зрела, но была не оформлена. Для того чтобы подчеркнуть, что любое движение, происходящее в музее, может быть результатом осознанного включения в этот процесс, я решила, что нужно воспользоваться последней дверью, которая нигде в музеях не открывается — это дверь кабинет директора», — рассказала директор музея.
Пространство кабинета высотой семь метров разделено на два уровня. Внизу в полумраке расположен лабиринт шкафов и стеллажей с предметами искусства как некий концентрированный образ музея. Под потолком находится пустая, ярко освещенная комната с большой хрустальной люстрой, свисающей до пола, а также столом, стулом и личными вещами директора. Уровни соединены между собой лестницей.
Всё происходящее в кабинете, пояснила Марина Лошак, будет фиксироваться камерами. Впоследствии из видеозаписей смонтируют фильм. По замыслу авторов проекта, в его завершение приглашенный гость — директор одного из крупных мировых музеев — на один день займет кабинет директора ГМИИ.
«Он проведет рабочие встречи, совещания, обсудит выставочные проекты, будет решать текущие проблемы музея, а их у нас много», — рассказала Марина Лошак. Осмотреть кабинет смогут ее приглашенные гости, сотрудники музея, а по выходным дням — держатели карт «Друзья Пушкинского».
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