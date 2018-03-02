В ММОМА выставят работы из собрания фонда V-A-C

На выставке Майка Нельсона в Whitechapel Gallery. Лондон, 2014 © Whitechapel Gallery

С 26 апреля по 15 сентября в Московском музее современного искусства (ММОМА) фонда V-A-C и ММОМА представят междисциплинарный проект «Генеральная репетиция». Впервые в Москве будут выставлены работы из коллекции фонда V-A-C вместе с произведениями из собрания ММОМА и фонда KADIST (Сан-Франциско – Париж).

Проект «Генеральная репетиция», подготовленный художественным директором V-A-C Франческо Манакордой в составе большой кураторской команды, — это манифест методологии, основанной на коллективной работе и совмещении различных художественных практик.

Экспозиция займет три этажа в здании ММОМА на Петровке, 25. На первом этаже посетителей будет встречать работа Майка Нельсона «Снова больше вещей (разрушение плиты)» (2014). Британский художник расставил на одной плоскости модернистские (Константина Бранкузи, Альберто Джакометти, Генри Мура и Уильяма де Кунинга) и современные скульптуры (Павела Альтхамера, Луизы Буржуа, Шерри Левин) вместе с традиционной африканской пластикой. Майк Нельсон называет такой прием «уравнивание разнородного, чтобы понять, как мы смотрим на объекты», его инсталляция раскрывает принципы всего проекта «Генеральная репетиция».

В основе «Генеральной репетиции» лежит метафора театральной пьесы в трех актах, каждый из которых написан приглашенным автором, и будет представлен на трех премьерных показах 26 апреля, 16 июня и 26 июля.

Живопись, графика, скульптуры, видео и другие произведения искусства уподобляются актерам, роли которых меняются в зависимости от сценария. Одна и та же работа может быть выставлена трижды, а может остаться незадействованной. Верхний этаж музея выступит в качестве открытого хранилища, где около 200 работ десятков художников — от Кьяры Фумай и Владимира Мамышева-Монро до Джеффа Кунса и Энди Уорхола — будут ждать своего появления на сцене.

Основное выставочное пространство — сцена — займет второй этаж. Авторами первого акта «Генеральной репетиции» (26 апреля — 12 июня) станет объединение «Театр взаимных действий» (Шифра Каждан, Ксения Перетрухина, Леша Лобанов, Ксения Мун). Авторы второго (16 июня — 22 июля) и третьего актов (26 июля — 16 сентября) будут объявлены накануне последующих премьер.

Выставку будет сопровождать большая публичная программа — концерты, перформансы, факультет медиации, ридинг-группы, беседы, лекции и кинопоказы.



