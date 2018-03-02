«ЛибМиссия-2018» открыла прием заявок© Премия «ЛибМиссия»
До 1 апреля открыт прием заявок на участие в сезоне 2018 года публицистической премии «ЛибМиссия».
Заявки принимаются оргкомитетом премии по адресу premialibmissiya@gmail.com. В 2018 году выдвигаются публикации, осуществленные с 1 февраля 2017 года по 15 марта 2018 года.
Премия «ЛибМиссия» учреждена фондом «Либеральная миссия» в 2016 году с целью привлечь внимание общества к ученым, популяризаторам, публицистам, которые своими трудами вносят вклад в аналитические исследования и просвещение россиян и систематически проясняют текущую ситуацию в России и в мире.
Премия присуждается за книгу о текущем общественно-политическом процессе (номинация «Аналитика») и за крупный цикл содержательных публикаций в СМИ (номинация «Публицистика»), выпущенные в течение премиального цикла. Лауреаты получают денежное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей.
К участию в конкурсе приглашаются авторы книг и публицистических статей о текущем общественно-политическом процессе.
Так, в 2017 году в номинации «Аналитика» премию получили журналисты и создатели сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов и Ирина Бороган за книгу «Битва за Рунет: Как власть манипулирует информацией и следит за каждым из нас» (издательство «Альпина Паблишер», 2017). Авторы поговорили с десятками специалистов, проанализировали сотни документов и сделали вывод: власти не только хотят все про всех знать, но и пытаются сохранить монополию на распространение информации. Книга показывает, что несмотря на все усилия цензоров, интернет остается технологией, которую пока невозможно поставить под полный контроль. Словом, что-то спецслужбы, безусловно, знают и знают, как получить информацию, но в полной мере пророчество Оруэлла не сбылось.
В номинации «Публицистика» победила Ирина Костерина, координатор программы «Гендерная демократия» Фонда имени Генриха Бёлля , социолог, гендерный исследователь. Она была награждена за серию публикаций «Гендер для чайников» на COLTA.RU. Как распознать сексизм и не впасть в него самому? Как найти свой собственный «-изм» и научиться ориентироваться в современном гендерном многообразии? Что вообще такое этот «гендер»? Об этом и многом другом — краткий видеокурс «Гендер для чайников», где в противоречиях разбираются лучшие российские эксперты, исследователи и практики, социологи и демографы, специалисты в областях гендерного равенства, прав и обязанностей мужчин и женщин.
В состав жюри премии в 2018 году войдут:
- Денис Драгунский (председатель жюри) — филолог, политолог, журналист и писатель;
- Александр Архангельский — историк, журналист, публицист и писатель;
- Анна Качкаева — профессор факультета медиа, коммуникаций и дизайна НИУ ВШЭ;
- Дмитрий Орешкин — журналист, политолог, политгеограф, аналитик.
новости
10:30Объявлены лауреаты премии Солженицына
9:38«ЛибМиссия-2018» открыла прием заявок
Вчера
19:22Татьяна Лысова вышла на работу в «Интерфакс»
18:18Директор ГМП «Исаакиевский собор»: статус собора остается без изменений
16:59В Британке пройдет конференция, посвященная ИИ в современном искусстве
14:41Бахрушинский музей представит выставку к 200-летию Мариуса Петипа
13:54Звягинцев снимет для Paramount сериал о России на русском языке
12:28Новый фильм Тарантино выйдет в 2019 году
10:22Прокуратура проверила «Смерть Сталина»Все новости