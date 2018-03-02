Татьяна Лысова вышла на работу в «Интерфакс»

© Григорий Сысоев / РИА Новости

Сегодня, 1 марта, бывшая главный редактор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова приступила к выполнению обязанностей заместителя главного редактора – шеф-редактора службы политической информации агентства «Интерфакс».

«Мы рады, что к нашей команде присоединился известный профессионал, коллега, которую мы знаем много лет. Надеемся, что ее опыт и знания будут способствовать дальнейшему развитию нашей новостной службы», — приводит «Интерфакс» слова своего генерального директора Михаила Комиссара.

Сообщается, что Лысова в «Интерфаксе» будет заниматься развитием конкурентных преимуществ агентства, повышением профессионального мастерства и качества работы журналистов.

«Я видела работу "Интерфакса" как подписчик, всегда считала его ценным источником информации. И теперь я рада возможности поработать в коллективе агентства, которое является признанным лидером новостного рынка», — прокомментировала Лысова.

Информационное агентство «Интерфакс» было создано в 1989 году и сейчас является самым цитируемым в мире источником оперативной информации о России и других странах постсоветсткого пространства.

Татьяна Лысова была главным редактором «Ведомостей» в 2002–2007 годах, вернулась на этот пост в 2010 году и окончательно оставила его в мае 2017 года. Свое решение Лысова объяснила личными обстоятельствами и подчеркнула, что ее уход не не связан с какими-либо внешними или внутрикорпоративными причинами







