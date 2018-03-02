Директор ГМП «Исаакиевский собор»: статус собора остается без изменений

Сегодня, 1 марта, директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров заявил, что каких-либо изменений в статусе Исаакиевского собора не произошло и в ближайшее время не предвидится. Ранее было решено передать собор РПЦ.

«Никаких изменений в статусе собора нет, по моим сведениям, не предвидится в ближайшее время, поэтому дискутировать на эту тему бесполезно. Мы — музей, я — директор музея и несу за это ответственность», — цитирует Мудрова ТАСС.

Прежний директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров, как и многие другие деятели культуры, общественные деятели и жители Петербурга, выступал против решения городских властей передать собор в безвозмездное пользование РПЦ, о котором стало известно в январе 2017 года.

Прошлой весной в Комитете имущественных отношений Петербурга заявили, что комитет не получил от РПЦ официального заявления о передаче Исаакиевского собора, поэтому его распоряжение о порядке подготовки к передаче собора «не несет правовых последствий».

В декабре 2017 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил уверенность в том, что передача Исаакиевского собора РПЦ состоится в ближайшем будущем — несмотря на то, что официальное обращение с просьбой о передаче Исаакиевского собора РПЦ еще не подписано патриархом Кириллом. «Я думаю, что процесс этот будет идти своим чередом. Рано или поздно, я надеюсь, он приведет к тому, что Исаакиевский собор, как и другие храмы Русской Православной Церкви, станет собственностью церкви», — сказал тогда митрополит Иларион.







