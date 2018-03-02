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В Британке пройдет конференция, посвященная ИИ в современном искусстве

News_detailed_picture© LABORATORIA Art&Science Foundation

16 и 17 марта в Британской высшей школе дизайна в Москве состоится научная конференция «Daemons in the Machine. Предвосхищая искусственный интеллект».

Конференция предваряет выставку «Daemons in the Machine», организованную некоммерческим дискуссионным и исследовательским центром и фондом Laboratoria Art&Science Foundation в сотрудничестве с Московским музеем современного искусства (ММОМА), которая пройдет с 4 октября по 11 ноября в ММОМА на Петровке, 25..

Конференция посвящена изучению и применению передовых технологий машинного обучения и искусственного интеллекта в современном искусстве. На ней будут впервые представлены результаты работы «Инкубатора Laboratoria Аrt&Science» в рамках выставочного проекта «Daemons in the Machine».

Ключевые темы:

  • Где граница между искусством и научным исследованием?
  • Какая новая эстетика должна соответствовать эпохе новых технологий?
  • Каких радикально новых результатов позволяет достичь сотрудничество между искусством и наукой?
  • Существует ли искусство за пределами человеческой культурной практики?
  • Что нам остается? Чего не сможет ИИ?

Участники:

  • Константин Анохин, нейробиолог, профессор, член-корреспондент РАН и РАМН, руководитель отдела нейронаук НИЦ «Курчатовский институт»;
  • Михаил Бурцев, кандидат физико-математических наук, специалист по нейронным сетям, руководитель проекта iPavlov, МФТИ;
  • Александр Буренков, куратор РОСИЗО-ГЦСИ;
  • Анастасия Бутрым, директор Британской высшей школы дизайна;
  • Александр Гостев, главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского»;
  • Брэдли Данн (Бельгия), эксперт по инновациям в искусстве и технологиях;
  • Антонио Джеуза, PhD, куратор РОСИЗО-ГЦСИ;
  • Андрей Еговор, куратор, руководитель научного отдела MMOMA;
  • Джоанна Зелинская (Великобритания), искусствовед, профессор Голдсмит-колледжа;
  • Дмитрий Каварга, художник;
  • Валерий Карпов, кандидат технических наук, начальник лаборатории робототехники Курчатовского НБИКС-Центра;
  • Оксана Мороз, кандидат культурологии, доцент МВШСЭН и РАНХиГС;
  • Дмитрий Морозов (::VTOL::), художник;
  • Георгий Никич, куратор;
  • Дарья Пархоменко, куратор, основатель Laboratoria Art&Science Foundation;
  • Томас Фойерштайн (Австрия), художник;
  • Татьяна Черниговская, доктор биологических наук, профессор СПбГУ, нейролингвист;
  • Алексей Шульгин, Аристарх Чернышов (Electroboutique), художники.

Расписание конференции и форма для регистрации — здесь.

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