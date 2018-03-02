В Британке пройдет конференция, посвященная ИИ в современном искусстве© LABORATORIA Art&Science Foundation
16 и 17 марта в Британской высшей школе дизайна в Москве состоится научная конференция «Daemons in the Machine. Предвосхищая искусственный интеллект».
Конференция предваряет выставку «Daemons in the Machine», организованную некоммерческим дискуссионным и исследовательским центром и фондом Laboratoria Art&Science Foundation в сотрудничестве с Московским музеем современного искусства (ММОМА), которая пройдет с 4 октября по 11 ноября в ММОМА на Петровке, 25..
Конференция посвящена изучению и применению передовых технологий машинного обучения и искусственного интеллекта в современном искусстве. На ней будут впервые представлены результаты работы «Инкубатора Laboratoria Аrt&Science» в рамках выставочного проекта «Daemons in the Machine».
Ключевые темы:
- Где граница между искусством и научным исследованием?
- Какая новая эстетика должна соответствовать эпохе новых технологий?
- Каких радикально новых результатов позволяет достичь сотрудничество между искусством и наукой?
- Существует ли искусство за пределами человеческой культурной практики?
- Что нам остается? Чего не сможет ИИ?
Участники:
- Константин Анохин, нейробиолог, профессор, член-корреспондент РАН и РАМН, руководитель отдела нейронаук НИЦ «Курчатовский институт»;
- Михаил Бурцев, кандидат физико-математических наук, специалист по нейронным сетям, руководитель проекта iPavlov, МФТИ;
- Александр Буренков, куратор РОСИЗО-ГЦСИ;
- Анастасия Бутрым, директор Британской высшей школы дизайна;
- Александр Гостев, главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского»;
- Брэдли Данн (Бельгия), эксперт по инновациям в искусстве и технологиях;
- Антонио Джеуза, PhD, куратор РОСИЗО-ГЦСИ;
- Андрей Еговор, куратор, руководитель научного отдела MMOMA;
- Джоанна Зелинская (Великобритания), искусствовед, профессор Голдсмит-колледжа;
- Дмитрий Каварга, художник;
- Валерий Карпов, кандидат технических наук, начальник лаборатории робототехники Курчатовского НБИКС-Центра;
- Оксана Мороз, кандидат культурологии, доцент МВШСЭН и РАНХиГС;
- Дмитрий Морозов (::VTOL::), художник;
- Георгий Никич, куратор;
- Дарья Пархоменко, куратор, основатель Laboratoria Art&Science Foundation;
- Томас Фойерштайн (Австрия), художник;
- Татьяна Черниговская, доктор биологических наук, профессор СПбГУ, нейролингвист;
- Алексей Шульгин, Аристарх Чернышов (Electroboutique), художники.
Расписание конференции и форма для регистрации — здесь.
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