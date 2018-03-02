Бахрушинский музей представит выставку к 200-летию Мариуса Петипа

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С 7 марта по 10 июня в Государственном центральном театральном музее имени А.А. Бахрушина в Москве пройдет выставка «Два века Петипа», приуроченная к 200-летию со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа (1818-1910).

В экспозицию войдут архивные документы, фотографии, книги, афиши, произведения живописи и графики, среди которых более 40 эскизов костюмов Адольфа Шарлеманя, эскизы Карла Вальца, Ивана Всеволожского, Александра Головина и других художников и театральных декораторов, сообщает сайт музея. На экранах будут демонстрироваться отрывки из хореографического наследия Петипа, сохранившегося на кинопленке — от эпохи немого кино до недавних реконструкций.

Помимо собрания Петипа Бахрушинского музея на выставке будут представлены экспонаты из музея Большого театра, РГАЛИ, Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. Виртуальную версию выставки разработал Театральный музей Национального центра танца (Франция).

На протяжении всей работы выставки будут проводиться экскурсии, в том числе ее куратором — театроведом Сергеем Конаевым.

К выставке подготовлено издание «Мариус Петипа. "Мемуары" и документы», а с 6 по 8 июня Бахрушинский музей совместно с Государственным институтом искусствознания и Большим театром проведет международную научную конференцию «Мариус Петипа. Империя балета: от возвышения до упадка».







