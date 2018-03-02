Звягинцев снимет для Paramount сериал о России на русском языке

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Режиссер Андрей Звягинцев и продюсер Александр Роднянский создадут для студии Paramount Television сериал на русском языке. Местом действия сериала будет Москва.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Александра Роднянского. Продюсер также сообщил, что отправной точкой для событий сериала послужит второстепенная сюжетная линия одного из фильмов Андрея Звягинцева.

В первом сезоне будет не меньше 10 серий, первые две из них снимет сам Звягинцев.

Роднянский, работавший над картинами Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь», отметил, что новый проект станет первым сериалом на русском языке, который выпустит крупная иностранная компания, ориентируясь на мировой рынок.

«Благодаря международному успеху таких фильмов, как "Левиафан" и "Нелюбовь", мы получили множество предложений о сериалах от крупных студий, — сказал продюсер. — Paramount была первой, кто предоставил нам творческую свободу и согласился на съемки на русском языке, для Звягинцева это было принципиальным условием работы».

Мировая премьера последней картины Звягинцева «Нелюбовь» состоялась в мае 2017 года на Каннском кинофестивале, где она получила приз жюри. Фильм номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».















