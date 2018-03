Новый фильм Тарантино выйдет в 2019 году

28 февраля компания Sony Pictures объявила название новой картины Квентина Тарантино. Она будет называться «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood) и выйдет на экраны в августе 2019 года.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter. По словам Тарантино, действие фильма будет происходить в Лос-Анджелесе в 1969 году, когда Голливуд был охвачен модой на хиппи.

В главных ролях снимутся Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт.

Они сыграют бывшую звезду телесериалов в жанре вестерна и его дублера-каскадера, которые пытаются добиться успеха в изменившемся до неузнаваемости Голливуде.

Оба актера раньше уже сотрудничали с Тарантино: ДиКаприо снялся в его фильме «Джанго освобожденный» (Django Unchained, 2012), Питт — в «Бесславных ублюдках» (Inglourious Basterds, 2009).

«Я работаю над этим сценарием уже 5 лет, — рассказал Тарантино, — а в округе Лос-Анджелес живу всю жизнь, включая 1969 год, когда мне было семь. Я очень хочу рассказать историю о Лос-Анджелесе и Голливуде, которых больше нет».