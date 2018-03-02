Прокуратура проверила «Смерть Сталина»

© eOne Films

Генеральная прокуратура РФ завершила проверку фильма «Смерть Сталина», у которого Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение. Какие-либо дополнительные меры по итогам проверки приниматься не будут.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального прокурора Александра Буксмана.

«Все меры в свое время приняты, прокуратура Москвы объявила предостережение», — сказал он. На вопрос о дополнительных мерах по итогам проверки фильма Буксман ответил: «Нет проблем вообще».

Сатирический фильм «Смерть Сталина» (The Death of Stalin) британского режиссера Армандо Ианнуччи посвящен событиям марта 1953 года, когда умер Иосиф Сталин. Главные роли сыграли Стив Бушеми, Саймон Рассел Бил, Руперт Френд и Ольга Куриленко. Мировая премьера фильма состоялась в сентябре 2017 года на кинофестивале в Торонто.

17 января Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение на «Смерть Сталина», но уже 23 января отозвало его на том основании, что в фильме выявлены «материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации». За показ фильма без прокатного удостоверения был оштрафован московский кинотеатр «Пионер».

8 февраля министр культуры Владимир Мединский заявил, что по итогам проверки, которую проводит Генпрокуратура, фильму «Смерть Сталина» может снова быть выдано прокатное удостоверение.

«Генпрокуратура проводит экспертизу... Экспертиза если будет положительная — значит выдадим удостоверение, отрицательная — не выдадим удостоверение. Всё очень просто», — сказал тогда Мединский.



