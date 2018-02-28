Объявлены лауреаты премии The Art Newspaper Russia© The Art Newspaper Russia
28 февраля в Москве были объявлены лауреаты седьмой ежегодной премии газеты The Art Newspaper Russia.
Как сообщает сайт The Art Newspaper Russia, премия присуждена в пяти номинациях:
«Выставка года»
- «Цай Гоцян. Октябрь». Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Москва), 13 сентября — 12 ноября 2017 года
За самый взрывной образ революции. Прославленный китайский художник специально для музея создал эффектные инсталляции и пороховые картины в честь 100-летия Октябрьской революции
«Музей года»
- Государственная Третьяковская галерея
За то, что старая добрая Третьяковка не боится быть Новой Третьяковкой. Музей провел смелый ребрендинг, приняв новый логотип. Благодаря выставкам и акциям здание на Крымском Валу — Новая Третьяковка с искусством ХХ века и современности — стало конкурировать с исторической коллекцией в Лаврушинском.
«Реставрация года»
- Конклюзия «Апофеоз царствования Анны Иоанновны» (ок. 1737). Государственный научно-исследовательский институт реставрации
За внедрение новых стандартов и методик в работе с самыми сложными памятниками.
«Книга года»
- Розалинд Полли Блейксли. «Русский холст: живопись в Российской Империи, 1757–1881» (Yale
University Press, 2016)
За первый столь подробный рассказ на английском языке о хрестоматийных русских художниках. Монументальный труд британского искусствоведа о золотом веке Российской академии художеств, в котором русская живопись рассматривается в мультикультурном контексте.
«Личный вклад»
- Алексей Ананьев, основатель Музейно-выставочного комплекса «Институт русского реалистического искусства» (ИРРИ, Москва)
За возрождение демократической традиции показа шедевров по всей стране. Российский предприниматель, основатель ИРРИ поддержал передвижную выставку «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» (в партнерстве с ГТГ и «Ингосстрахом»). Более 100 полотен отправились в тур по российским городам, от Калининграда до Владивостока.
Лауреатов премии в этих номинациях выбрала редакция The Art Newspaper Russia.
Кроме того, газета провела читательское голосование, по итогам которого лучшей из 33 выставок, представленных в музеях, галереях и фондах Москвы и Петербурга в 2017 году, названа выставка «Казимир Малевич. Не только "Черный квадрат"», которая проходила на ВДНХ с ноября 2017 года по февраль 2018 года. За нее было подано 7669 голосов.
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