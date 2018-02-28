Три российских вуза вошли в топ-100 отсраслевых рейтингов QS

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Британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS) включила три российских университета — МГУ, ВШЭ и НГУ — в топ-100 своих отраслевых рейтингов вузов.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Проекта 5-100, Московский государственный университет представлен в четырех рейтингах: «Естественные науки» (18-е место), «Искусство и гуманитарные науки» (51-е место), «Социальные науки и менеджмент» (60-е место) и «Инженерные науки и технологии" (76-е место).

Кроме того, Новосибирский государственный университет занял 63-е место в рейтинге «Естественные науки», а Высшая школа экономики — 73-е место в рейтинге «Социальные науки и менеджмент».

В топ-150 отраслевых рейтингов QS включены МФТИ («Естественные науки» — 106-е место), СПбГУ («Естественные науки» — 139-е место, «Искусство и гуманитарные науки» — 117-е место) и МИФИ («Естественные науки», 146-е место).

В топ-500 четырех отраслевых рейтингов QS — «Искусство и гуманитарные науки», «Инженерные науки и технологии», «Естественные науки» и «Социальные науки и менеджмент» — представлены 15 российских университетов, отмечает сайт Проекта 5-100. В прошлом году их было 12.











