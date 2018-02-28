На «Кинотавре» будет проводиться конкурс дебютов

Сегодня, 28 февраля, открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» объявил о создании нового конкурса – «Кинотавр. Дебют».

Об этом сообщает «Профисинема» со ссылкой на организаторов фестиваля. Они считают, что каждый год программа «Кинотавра» должна представлять актуальную картину российского кинематографа в конкретный период и отражать главные тенденции его развития.

Поскольку в последние году в фестивале участвует всё больше дебютных режиссерских работ, оргкомитет «Кинотавра» решил уделить их авторам особое внимание и собрать самостоятельную конкурсную программу «Кинотавр. Дебют».

Также принято решение изменить сроки проведения фестиваля. 29-й «Кинотавр» пройдет в Сочи со 2 по 10 июня. Ранее сообщалось, что фестиваль начнется 3 июня. Таким образом, его продолжительность увелина на один день.

Кроме того, с этого года упрощен формат подачи заявок на участие фильма в программе: теперь это можно сделать, заполнив единую электронную форму на сайте фестиваля.

В связи с большим количеством заявок на участие фильмы, претендующие на включение в конкурсные программы полнометражного кино и в конкурсную программу «Кинотавр. Короткий метр», должны быть представлены на рассмотрение не позднее 1 апреля.







