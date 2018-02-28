В «Гараже» пройдет выставка о Михаиле Лифшице

© Музей современного искусства «Гараж»

7 марта в Музее современного искусства «Гараж» в Москве откроется выставка «Если бы наша консервная банка заговорила… Михаил Лифшиц и советские шестидесятые».

Выставка посвящена 50-й годовщине одного из ключевых художественных событий 1968 года в СССР: выходу книги «Кризис безобразия» философа и искусствоведа Михаила Лифшица (1905–1983), сообщает сайт музея «Гараж».

Антология полемических текстов, критикующих кубизм и поп-арт, прославила своего автора как непримиримого радикала и стала единственным доступным на тот момент в СССР примером аргументированного разбора социального контекста модернизма и его общей логики. Это сделало «Кризис безобразия» значимым даже для тех, кто принципиально не принимал выводов Лифшица.

Именно поэтому книга «Кризис безобразия» и сопутствующие ей тексты стали отправной точкой выставки «Если бы наша консервная банка заговорила… Михаил Лифшиц и советские шестидесятые», задуманной как анализ напряженных отношений между так называемым прогрессивным искусством и политикой в XX–XXI веке и завершающей одноименный трехлетний проект, включенный в программу «Полевые исследования» музея «Гараж».

Выставка также исследует мотивы и последствия своеобразного крестового похода Лифшица против классики модернизма с 1920-х до начала 1980-х годов. Выдвинутые им формулировки о кризисе искусства в ХХ веке принципиально отличаются от стандартных нападок на искусство модернизма, господствовавших в советском искусствознании, и во многом являются именно их критикой. С другой стороны, Лифшиц находится в непрерывном диалоге-споре с ведущими западными мыслителями столетия (Мартином Хайдеггером, Вальтером Беньямином, Теодором Адорно, Максом Хоркхаймером, Клодом Леви-Строссом и другими), ища ответы на поставленные ими вопросы с позиции человека, обладающего уникальным внутренним опытом революционной трагедии в сталинскую эпоху.

Повествование из архивных документов, текстов Лифшица и произведений искусства разворачивается в череде десяти интерьеров — образных формул для вех в развитии модернизма или в мышлении Лифшица. Экспозиция приглашает зрителя к дискуссии об искусстве после триумфа модернизма и его неоднозначной роли в мире, продолжающем переживать кризис, в мире, где радикальные диагнозы, поставленные Лифшицем, кажутся теперь более актуальными, чем когда-либо.

Исследовательский проект «Если бы наша консервная банка заговорила… Михаил Лифшиц и советские шестидесятые» был инициирован художниками-кураторами Давидом Риффом и Дмитрием Гутовым и включал в себя архивные изыскания, перевод текстов Лифшица на английский язык, а также серию публичных дискуссий о наследии Лифшица.

С ноября 2015 года исследовательская группа изучила более 200 папок документов из публичных архивов — таких как Государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) и архив Государственной Третьяковской галереи, Центральный архив общественно-политической истории Москвы (ЦАОПИМ), — частного архива дочери Лифшица Анны Михайловны Пичикян и ряда других источников. Среди документов, с которыми работали исследователи, — неопубликованные личные дела и записи о политических чистках; переписка, рукописи, стенограммы лекций и личные фотографии Лифшица.

Привычное «академическое» исследование дополнено крупномасштабным онлайн- и офлайн-экспериментом — созданием визуального атласа из перекрестных ссылок и текстов, ставших отправной точкой для теорий Лифшица, их институциональных и бытовых контекстов. На выставке будут представлены сотни книг и журналов, посвященные политике и художественной жизни СССР, доступные для ознакомления.

Художники: Альбрехт Дюрер, Лариса Кириллова, Рой Лихтенштейн, Олег Филатчев, Валерий Хабаров, Энди Уорхол.

Выставка «Если бы наша консервная банка заговорила… Михаил Лифшиц и советские шестидесятые» продлится до 13 мая.



