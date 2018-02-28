Замглавреда RTVI заявила о домогательствах депутата Слуцкого

Заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе в прямом эфире сообщила, что ее домогался депутат Госдумы от ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

По словам Котрикадзе, это произошло в 2011 году, когда она работала на грузинском телевидении, пишет сайт RTVI. Слуцкий пригласил ее для интервью к себе в кабинет, запер его и начал к приставать к 26-летней журналистке, но ей удалось вырваться и убежать.

Котрикадзе ничего не рассказывала об этом инциденте, опасаясь неприятностей. «Об этом никогда не говорят вслух, поскольку мы понимаем, что особого смысла в этом нет — ты только рискуешь навлечь на себя оскорбления и обвинения во вранье», — сказала журналистка. Но в наши дни, считает она, женщины должны говорить о харассменте открыто.

Ранее две журналистки, работающие в Госдуме, и продюсер одного из телеканалов обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил телеканал «Дождь». Женщины предпочли сохранить анонимность, в правоохранительные органы они не обращались. Сам депутат все обвинения отвергает, лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил «Дождю» судебным иском.

Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров заявил, что доверяет словам Екатерины Котрикадзе и призвал других жертв домогательств назвать свои имена.











