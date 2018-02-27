Steel Panther выступят в Москве и Петербурге© steelpantherrocks.com
В конце июня в Москве и Петербурге пройдут концерты американской глэм-метал группы Steel Panther.
Московский концерт состоится 27 июня в «Главклубе», петербургский — 28 июня в клубе «Космонавт».
Steel Panther начинали в 2000 году как кавер-группа и на пути к успеху сменили несколько названий, среди которых Metal Shop, Metal School и Danger Kitty. Выступая с еженедельным шоу в клубе Viper Room, музыканты исполняли наравне с известными рок-хитами и собственные песни.
Со временем группа переросла пародийный жанр и, несмотря на сохранившийся гротеск образов, юмор на грани фола и первые места в американском Billboard Comedy, стала завсегдатаем «серьезных» чартов. Сегодня Steel Panther приняты в круг рокеров первого эшелона: в 2011 группа вышла на одну сцену с Mötley Crüe и Def Leppard, хиты которых исполняла в самом начале карьеры, а также сыграла на разогреве у Guns N’ Roses.
Весной 2017 года Steel Panther выпустили свой пятый студийный альбом, «Lower the Bar», возглавивший чарт Billboard US Top Comedy Albums.
Песни с этой пластинки можно будет услышать на выступлениях группы в России, которые входят в программу мирового тура «Sunset Strip Live!». Помимо нашей страны концерты тура в этом году состоятся в США, Канаде, Австралии, Украине и Германии.
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