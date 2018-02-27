Выявлены хищения при реставрации Соловецкого монастыря

Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело в отношении подрядчиков Министерства культуры. Они подозреваются в хищениях бюджетных средств при реставрации объектов культурного наследия в Соловецком монастыре.

Как сообщает «Фонтанка.ру», дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По предварительной оценке, сумма ущерба составляет 20 млн рублей.

С прошлой недели СКР проводит обыски и изъятие документов в компании «Балтстрой» и ее дочерней компании «ОптСтрой», в 2015–2017 годах олучавшей подряды на реставрацию объектов культурного наследия на Соловках в рамках реставрационной программы, которую курирует Минкульт. На выполнение программы до 2020 года предполагается выделить из госбюджета 6 млрд рублей.

В 2016–2017 годах руководители компании «Балтстрой», а также еще несколько предпринимателей и высокопоставленных сотрудников Минкульта, включая замминистра Григория Пирумова, проходили по так называемому «делу реставраторов». Тогда речь шла хищении более 100 млн при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.











