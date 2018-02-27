Выявлены хищения при реставрации Соловецкого монастыря© Олег Смолий / «Незабытая Россия»
Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело в отношении подрядчиков Министерства культуры. Они подозреваются в хищениях бюджетных средств при реставрации объектов культурного наследия в Соловецком монастыре.
Как сообщает «Фонтанка.ру», дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По предварительной оценке, сумма ущерба составляет 20 млн рублей.
С прошлой недели СКР проводит обыски и изъятие документов в компании «Балтстрой» и ее дочерней компании «ОптСтрой», в 2015–2017 годах олучавшей подряды на реставрацию объектов культурного наследия на Соловках в рамках реставрационной программы, которую курирует Минкульт. На выполнение программы до 2020 года предполагается выделить из госбюджета 6 млрд рублей.
В 2016–2017 годах руководители компании «Балтстрой», а также еще несколько предпринимателей и высокопоставленных сотрудников Минкульта, включая замминистра Григория Пирумова, проходили по так называемому «делу реставраторов». Тогда речь шла хищении более 100 млн при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.
новости
11:02Замглавреда RTVI заявила о домогательствах депутата Слуцкого
Вчера
18:55Steel Panther выступят в Москве и Петербурге
17:19«Кинопоиск» покажет оскаровскую церемонию
16:42Выявлены хищения при реставрации Соловецкого монастыря
13:26Объявлены номинанты премии «Инновация»
12:52В «Мемориале» состоится лекция «Брехт и СССР: противоречивая дружба»
11:04ГМИИ запустит онлайн-академию и создаст коллекцию медиаискусства
26 февраля 2018
18:16Проект «Взлет» представит на ВДНХ выставку «Уральская шкура»
15:39Питер Осборн прочитает лекцию на «Винзаводе»Все новости