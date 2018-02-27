В «Мемориале» состоится лекция «Брехт и СССР: противоречивая дружба»

Бертольт Брехт на вручении Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами». Москва, май 1955 года © Bayerischer Rundfunk

13 марта в Международном Мемориале театральный критик, драматург и редактор еженедельника «КоммерсантЪ-Weekend» Ольга Федянина прочитает лекцию «Брехт и СССР: противоречивая дружба».

Лекция входит в программу выставки «Театр жизни Каролы Неер», которую Международный Мемориал проводит совместно с Гёте-Институтом в Москве. Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.

Бертольт Брехт был скептиком, но не был пессимистом. В его художественной теории и практике представление о будущем связано с надеждой, а не со страхом. C надеждой на равенство, справедливость, мир и благополучие.

Как и многие в Европе, Брехт видел в постреволюционной России движение в сторону этого желанного будущего. Как и многим другим, ему очень скоро пришлось столкнуться с вопросами и противоречиями.

В какой мере Советский Союз можно считать историческим новшеством, государством будущего, пусть и несовершенным? Не слишком ли высока цена, заплаченная за революционный тектонический сдвиг, и как ее, эту цену, рассчитывать? Как быть с конкретными судьбами людей — друзей и единомышленников — которым не повезло оказаться участниками и жертвами этого самого тектонического сдвига?

Отношение Брехта к СССР и социализму до конца жизни оставалось осторожным и прагматичным: проведя восемь лет в «ближней» европейской эмиграции, он так и не согласился на эмиграцию советскую и, проехав через весь СССР на поезде, сел во Владивостоке на пароход, который увез его в Америку. Вместе с тем, он никогда публично не осуждал сталинский СССР, убивший по меньшей мере двух важных для него людей — Каролу Неер и Сергея Третьякова.

Уже после войны Брехт вернулся в социалистическую Германию и стал лауреатом Сталинской премии, так и не став членом коммунистической партии. Все это в совокупности принесло ему с разных сторон упреки в ренегатстве. Наиболее развернутый и аргументированный из них принадлежит Ханне Арендт, посвятившей этому целое эссе в книге «Люди в темные времена», название которой парадоксальным образом позаимствовано у самого Брехта.



