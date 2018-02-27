ГМИИ запустит онлайн-академию и создаст коллекцию медиаискусства

Директор ГМИИ Марина Лошак © Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) объявил о намерении запустить онлайн-академию и создать коллекцию медиаискусства.

Онлайн-академия начнет работу во второй половине 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на директора ГМИИ Марину Лошак.

«Это будет отдельная важная часть Пушкинского, — пояснила она, — первая серьезная платформа, позволяющая человеку глубже погружаться в мир искусства в самых разных областях, с привлечением самых разных лекторов и внутри нашего музея, и из области искусства мирового».

Как сообщает пресс-служба ГМИИ, коллекция медиаискусства создается в рамках нового направления «Пушкинский XXI». В нее войдут произведения, созданные на основе собрания музея, сайт-специфические проекты и работы, осмысляющие классическое искусство с использованием новейших технологий.

Среди первых планируемых приобретений — видеоинсталляции Йонаса Мекаса (США) и Гари Хилла (США), видеоживопись Марианны Хеске (Норвегия) и трилогия российской арт-группы «Провмыза» (Сергей Проворов и Галина Мызникова) «Отчаяние» (2008), «Воодушевление» (2010) и «Вечность» (2011).

Эти работы можно будет увидеть на выставке «Post-mortem Mohography», которая сегодня, 27 февраля, открывается в зале №31 главного здания ГМИИ.

Коллекция «Пушкинского XXI» будет представлена на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, которая пройдет в Гостином дворе с 6 по 9 сентября.



