Проект «Взлет» представит на ВДНХ выставку «Уральская шкура»© Алиса Горшенина
2 марта в павильоне №16 «Гидрометеорология» на ВДНХ откроется выставка «Уральская шкура», на которой будут представлены работы художника и дизайнера Алисы Горшениной из Нижнего Тагила, победительницы проекта «Взлет» в направлении «Мода».
«Проект Алисы Горшениной — это попытка продемонстрировать трансформации современного искусства в пространстве моды и дизайна, в котором человеку уделяется роль пассивного потребителя», — цитирует сайт ВДНХ куратора выставки и направления «Мода» проекта «Взлет» Михаила Барышникова.
«Модная среда сейчас не ищет смыслов, это стало не принято, мода выполняет только декоративную роль, — считает куратор. — Поэтому для нас особенно важно показать то, как ручной, кутюрный труд: вышивки и инкрустации, сложный крой и работа с тканями — может стать полем для социального послания и художественного манифеста».
«Проект "Уральская шкура" — это мода (в самом широком смысле этого слова) Урала, пропитанная искаженными местными мифами, легендами и витающей в воздухе магией, — говорит Алиса Горшенина. — Это дань всем уральцам — людям, которых я вижу каждый день, за которыми наблюдаю, которых изучаю. Людям, которые ощущают то же, что и я, но отказываются это принимать. Мои произведения посвящены их внутренней сущности, вытащенной наружу, и моей провинциальной реальности, заключенной в образах, объектах и музыке...».
Выставка «Уральская шкура» продлится до 25 марта.
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