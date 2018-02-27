Питер Осборн прочитает лекцию на «Винзаводе»

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1 марта Философский клуб Центра современного искусства «Винзавод» и Британский Совет в России представят лекцию «Я, Ты, Мы, Оно: Трансиндивидуальность как субъект современности» британского философа и теоретика искусства Питера Осборна.

Лекция состоится в Цехе красного ЦСИ «Винзавод», начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.

В своей лекции Питер Осборн подробно рассмотрит отношения между такими историческими структурами как нововременное (modern) и современное (contemporary). В центре его анализа — определение субъективности, данное в «Общей лингвистике» Эмиля Бенвиниста (категории времени, лица и местоимения), а также понятие «трансиндивидуального», имеющего долгую философскую традицию.

Что значит быть со-временным субъектом? Существуем ли мы просто «одновременно» с нашими современниками или же настоящее все больше характеризуется собранием различных, но одинаково «настоящих» времен? Формируется ли такая субъективность индивидуально или же коллективно в постоянном обоюдном обмене с другими? Гости Философского клуба ЦСИ «Винзавод» вместе с Питером Осборном смогут ответить на эти и другие вопросы.

Питер Осборн (род. 1958) — профессор современной европейской философии и директор Центра исследований современной европейской философии (CREMP) при Кингстонском университете (Лондон), с 1983 по 2016 год был ведущим членом редколлегии британского журнала Radical Philosophy.

Среди книг Питера Осборна «Постконцептуальное состояние» (2018), «Где угодно или никак: философия современного искусства» (2013), «Политика времени» (2011), «Концептуальное искусство» (2011), «Как читать Маркса» (2006).



