Питер Осборн прочитает лекцию на «Винзаводе»© ЦСИ «Винзавод»
1 марта Философский клуб Центра современного искусства «Винзавод» и Британский Совет в России представят лекцию «Я, Ты, Мы, Оно: Трансиндивидуальность как субъект современности» британского философа и теоретика искусства Питера Осборна.
Лекция состоится в Цехе красного ЦСИ «Винзавод», начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.
В своей лекции Питер Осборн подробно рассмотрит отношения между такими историческими структурами как нововременное (modern) и современное (contemporary). В центре его анализа — определение субъективности, данное в «Общей лингвистике» Эмиля Бенвиниста (категории времени, лица и местоимения), а также понятие «трансиндивидуального», имеющего долгую философскую традицию.
Что значит быть со-временным субъектом? Существуем ли мы просто «одновременно» с нашими современниками или же настоящее все больше характеризуется собранием различных, но одинаково «настоящих» времен? Формируется ли такая субъективность индивидуально или же коллективно в постоянном обоюдном обмене с другими? Гости Философского клуба ЦСИ «Винзавод» вместе с Питером Осборном смогут ответить на эти и другие вопросы.
Питер Осборн (род. 1958) — профессор современной европейской философии и директор Центра исследований современной европейской философии (CREMP) при Кингстонском университете (Лондон), с 1983 по 2016 год был ведущим членом редколлегии британского журнала Radical Philosophy.
Среди книг Питера Осборна «Постконцептуальное состояние» (2018), «Где угодно или никак: философия современного искусства» (2013), «Политика времени» (2011), «Концептуальное искусство» (2011), «Как читать Маркса» (2006).
новости
11:02Замглавреда RTVI заявила о домогательствах депутата Слуцкого
Вчера
18:55Steel Panther выступят в Москве и Петербурге
17:19«Кинопоиск» покажет оскаровскую церемонию
16:42Выявлены хищения при реставрации Соловецкого монастыря
13:26Объявлены номинанты премии «Инновация»
12:52В «Мемориале» состоится лекция «Брехт и СССР: противоречивая дружба»
11:04ГМИИ запустит онлайн-академию и создаст коллекцию медиаискусства
26 февраля 2018
18:16Проект «Взлет» представит на ВДНХ выставку «Уральская шкура»
15:39Питер Осборн прочитает лекцию на «Винзаводе»Все новости