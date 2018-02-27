«Клуб рассерженных читателей» обсудит книгу «Петровы в гриппе и вокруг него»

2 марта в читальном зале Библиотеки имени Н.А. Добролюбова в Москве пройдет очередная встреча «Клуба рассерженных читателей». Темой обсуждения станет роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».

Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.

«Клуб рассерженных читателей» — дискуссионная площадка, целью которой является формирование и актуализация литературного критического высказывания среди «профессиональных» читателей.

2 марта вместе с куратором проекта Евгенией Вежлян (Центр новейшей русской литературы РГГУ) участники «Клуба рассерженных читателей» обсудят книгу Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», которая вышла в 2017 году в Редакции Елены Шубиной, была отобрана в шорт-лист «Большой книги» и отмечена призом критического сообщества литературной премии «НОС».

В России не так уж много писателей, к которым приложимо слово «популярный». Они печатаются в самых престижных издательствах. Без них не обходятся премиальные списки. О них мгновенно отзываются критики. Каждое произведение такого писателя становится сенсацией. Или обещает ею стать. Но иногда кажется, что эта «популярность» довольно условна. Опросы показывают, что читатели предпочитают зарубежную современную литературу отечественной и не очень-то доверяют суждениям экспертов.







