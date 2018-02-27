В Москве начинается программа «Маска плюс»Сцена из спектакля «Бесконечный апрель» Краевого театра драмы (Хабаровск)© «Золотая маска»
Сегодня, 26 февраля, в Москве начинаются показы программы «Маска плюс» фестиваля национальной театральной премии «Золотая маска». В программу включены спектакли, дошедшие до финала, но не участвующие в основном конкурсе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Золотой маски».
«"Маска плюс" демонстрирует зрителям и специалистам разнообразие современного театра, живущего и развивающегося за пределами столиц и известных культурных центров, но при этом там создаются спектакли, которые нельзя пропустить», — говорит генеральный директор «Золотой маски» Мария Ревякина.
В программе восемь спектаклей театров Хабаровска, Шарыпова (Красноярский край), Казани, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Серова (Свердловская область).
Площадками «Маски плюс» станут Российский академический молодежный театр, Театр под руководством О. Табакова, Центр имени Вс. Мейерхольда и Театр имени М. Ермоловой.
«"Маска плюс" говорит о театрах, которые рискуют, в малом ли городе, на независимой площадке, или в «краевой драме». Но это программа режиссеров, которые рискуют. Молодых учеников Фильштинского — Евгении Богинской, Алексея Забегина, Николая Русского, — сочиняющих на базе общей школы каждый свой индивидуальный театральный язык. Павла Зобнина, Юлии Ауг, Галины Зальцман, Всеволода Лисовского, режиссеров в лабораториях и вне их осуществляющих исследование тем, сюжетов, героев, разбирающихся, и что такое театр, и что такое человек сегодня», — говорится в сообщении на сайте «Золотой маски», где также опубликовано расписание программы.
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