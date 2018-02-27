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8 марта в трех российских городах покажут «Завтрак у Тиффани»

News_detailed_picture© «Иноекино»

8 марта компания «Иноекино» проведет в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Новосибирске специальный показ оригинальной версии фильма Блейка Эдвардса по новелле Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани».

«Ранним утром напротив магазина Tiffany & Co на Пятой авеню останавливается желтое такси. Из него выходит Одри Хепберн в маленьком черном платье от Givenchy, достает из пакета кофе, булочку, завтракает и уходит отсыпаться после очередной вечеринки. Так начинается один из лучших фильмов о Нью-Йорке и о любви — "Завтрак у Тиффани". Пронзительная романтическая комедия, закрепившая за Одри звание звезды и давшая начало новой традиции в голливудском кино», — говорится в сообщении на сайте компании «Иноекино».

  • «Завтрак у Тиффани» (Breakfast at Tiffany’s, США, 1961)
    Режиссер: Блейк Эдвардс
    Авторы сценария: Джордж Аксельрод и Трумен Капоте
    Оператор: Франц Планер
    Композитор: Генри Манчини
    В главных ролях: Одри Хепберн, Джордж Пеппард, Патриция Нил, Бадди Эбсен

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Новосибирск, кинотеатр «Победа»

Фильм будет показан на английском языке с русскими субтитрами.

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