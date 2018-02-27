На доме Бориса Немцова в Москве установят памятную табличку

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Сегодня, 22 февраля, в Москве на заседании Комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей общественной истории и культуры принято решение об установке памятной таблички на доме №3 на Малой Ордынке, где жил политик Борис Немцов (1959-2015).

Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что 27 февраля исполняется три года со дня убийства Бориса Немцова.

По словам мэра, с предложением установить табличку в правительство Москвы обратилась Ксения Собчак. «Ее обращение поддержали многие общественные деятели», — пояснил Собянин.

Он также сообщил, что мемориальная доска будет установлена на общественные деньги и при условии согласования с жителями дома.

Ранее стало известно, что московские власти дали разрешение провести в центре города марш памяти Бориса Немцова.

Марш назначен на 25 февраля, он начнется в 14:00 (сбор участников — с 13:00) на Страстном бульваре, пройдет по Бульварному кольцу и завершится на проспекте Академика Сахарова.















