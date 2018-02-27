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Принято решение о строительстве Ленинградской областной филармонии

News_detailed_pictureМузей-усадьба «Приютино»© Область 47

Сегодня, 22 февраля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко одобрил предложени построить областную филармонию во Всеволожском районе у музея-усадьбы «Приютино».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Ленинградской области.

«У Ленинградской области уже есть свой симфонический оркестр, коллектив народных музыкантов, множество замечательных творческих коллективов, и областная филармония может стать площадкой как для их выступлений, так и для приглашения российских и зарубежных артистов», — сказал губернатор на выездном заседании правительства Ленинградской области в городе Всеволожске.
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Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский сообщил на заседании, что район готов выделить для строительства земельный участок недалеко от литературно-художественного музея-усадьбы «Приютино».

В комитете по культуре Ленинградской области пояснили, что предполагается создать многофункциональный центр с концертным залом, репетиционными помещениями и базой для хранения реквизита.

Литературно-художественный музея-усадьба «Приютино» располагается в бывшей усадьбе первого директора Публичной библиотеки, президента Академии художеств Алексея Оленина (1763–1843) — одной из немногих сохранившихся до наших дней усадеб первой половины XIX века под Петербургом. Ныне Приютино является микрорайоном Всеволожска.



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