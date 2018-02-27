«Нелюбовь» снова в российском прокате© «Нон-Стоп Продакшн»
21 февраля в повторный прокат в России вышел фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь».
Как сообщает «Профисинема», в Москве фильм можно посмотреть в кинотеатрах «Балтика», «Победа», «Каро 11 Октябрь» и «Москва».
Кроме того, «Нелюбовь» будет идти в кинотеатрах Петербурга («Каро 11 Охта»), Екатеринбурга («Каро 10 Радуга Парк»), Сургута («Каро 8 Аура»), Самары («Каро 8 Московский»), Калининграда («Каро 7 Калининград Плаза»), Казани («Каро 6 Кольцо») и Омска («Вавилон»).
Мировая премьера картины состоялась в мае на 70-м Каннском кинофестивале, по итогам которого она получила приз жюри.
«Нелюбовь» выиграла несколько международных кинопризов, в том числе награды Европейской киноакадемии за лучшую работу оператора (Михаил Кричман) и лучшую музыку (Евгений и Саша Гальперины), фильм номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Впервые на большом экране в России фильм Звягинцева был представлен летом 2017 года.
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