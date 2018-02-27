В Мюнхене начинается фестиваль Валерия Гергиева© Alberto Venzago
С 22 по 25 февраля в Мюнхене в третий раз пройдет фестиваль Валерия Гергиева «360 градусов». В этом году фестиваль посвящен Игорю Стравинскому.
Фестиваль откроется 22 февраля на сцене Филармонии Гастайг, сообщает пресс-служба Мариинского театра. Мюнхенский филармонический оркестр под управлением Валерия Гергиева представит «Симфонии духовых» и музыку балета «Петрушка» Стравинского, а также Четвертый фортепианный концерт Бетховена (солистка — Элен Гримо).
В фестивале также примут участие Камерный оркестр Мюнхенской филармонии, Страдивари-ансамбль Мариинского театра, молодежный симфонический оркестр Odeon, пианисты Зарина Шиманская, Павел Райкерус, Александр Могилевский, Лукас и Артур Юссены, скрипачи Кристоф Барати и Лоренц Настурика-Гершовичи и сопрано Пелагея Куренная.
В этом году концерты фестиваля впервые пройдут в зале Muffathalle культурного центра Muffatwerk, расположенного в здании бывшей электростанции Мюнхена.
Также впервые на фестивале «360 градусов» будет показан балетный спектакль: 24 и 25 февраля солисты балетной труппы Мариинского театра представят премьеру сезона 2017/18 — балет Стравинского «Петрушка» в хореографии Владимира Варнавы, в главных партиях Владимир Шкляров, Давид Залеев, Злата Ялинич и Юрий Смекалов.
21 февраля стало известно, что контракт Валерия Гергиева с Мюнхенским филармоническим оркестром, художественным руководителем и главным дирижером которого он является с сезона 2015/16, официально продлен до 2025 года.
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