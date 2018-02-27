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«Эпоха перемен» представит ретроспективу Алексея Балабанова

News_detailed_picture© «Эпоха перемен»

24 и 25 февраля на фестивале кино и медиа 90-х «Эпоха перемен» в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» пройдут показы и обсуждения фильмов режиссера Алексея Балабанова, созданных в 1987-1998 годах.

24 февраля в 19:00 начнется программа «Неизвестные фильмы Алексея Балабанова», в которой собраны короткометражные картины «Раньше было другое время» (1987), «У меня нет друга» (1988) и «Настя и Егор» (1989). О них расскажет журналист и писатель Александр Кушнир.

Остальные фильмы представит кинокритик, шеф-редактор раздела «Кино» COLTA.RU Василий Корецкий.

В 21:00 будет представлен полнометражный дебют Балабанова «Счастливые дни» (1991).

25 февраля в 18:00 состоится показ фильма «Замок» (1994), а в 19:30 — фильма «Про уродов и людей» (1998), после которого пройдет Q&A с Cергеем Астаховым, постоянным оператором Балабанова.

Василий Корецкий:

Для широких зрительских масс Алексей Балабанов начинается с «Брата» — ведь именно этот фильм и сделал его по-настоящему «народным режиссером». Но в свое время «Брат» был неожиданной паузой, остановкой, разрывом (и никем не ожидаемым успехом) в последовательной фильмографии совсем другого Балабанова — режиссера камерного, авторского, тревожного и задушевного, в каком-то смысле «западника» и определенно — тонкого эстета.

В своих последних картинах — «Грузе 200», «Морфии» и, конечно, финальной «Я тоже хочу» — Балабанов возвращался к темам и жестам, заявленным в этих ранних, никому, кроме нескольких питерских критиков — и европейских фестивалей — не нужных, деликатных, непростых и виртуозных работах. Каждая из них откликнется эхом в будущем, а некоторые и приведут к принятию вынужденных, но судьбоносных решений. И каждая несет в себе парадокс, тайну-секрет, а то и отпечаток мистического.

Дебютные «Счастливые дни», снятые вроде по Бэккету оказываются тайной экранизацией Гамсуна — и, в каком-то смысле, финальным, а не первым фильмом Балабанова. Отмеченный «проклятьем Кафки» «Замок», считавшийся в свое время провалом — первой ступенью к феноменальному успеху «Брата». А странный случай картины «Про уродов и людей», сегодня видится дефлорацией российского кинематографа, событием, лишившем его невинности навсегда (и потому практически вытесненным из памяти нашего кино, как случается со всякой неприятностью).

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