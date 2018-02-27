На Казанском вокзале откроется выставка «Москва — Казань — Москва»

Анастасия Пожидаева, 2017, Ассамбляж, размер варьируется © Department of Research Arts

С 28 февраля по 25 марта в художественной галерее «Царская башня» на Казанском вокзале в Москве пройдет выставка «Москва — Казань — Москва», на которой будут представлены результаты художественных исследований истории и современности Казани.

Организаторы выставки «Москва — Казань — Москва» — Department of Research Arts и Центр современной культуры «Смена».

В экспозицию войдут работы участников двух резиденций в Казани в 2016–2017 годах, а также проекты казанских современных авторов, работы из коллекции Фонда Марджани, фотографии из личных архивов и других фондов. В центре внимания — Казань, ее окрестности и трансформирующийся образ города в публичном пространстве.

Каждый отдельный проект на выставке представляет собой исследования различий между городом, проживаемым его жителями и гостями (которыми были многие участники выставки), и его альтернативным публичным образом, существующим отчасти автономно. «Москва — Казань — Москва» исследует само понятие «столицы» как политического, географического и культурно-символического узла и центра, который трансформирует жизнь местного сообщества и приводит к радикальным визуальным изменениям в облике. Работы участников выставки затрагивают такие понятия как «место», «гений места», «локальная идентичность» и «территориальные и социокультурные границы».

Задача выставки — не свести образ города к расхожим стереотипам (IT-столица, туристическая столица и др.) и показать «открыточные» виды города, а, напротив, выявить неоднозначность развития современной Казани, которая иногда не считывается с поверхности и поэтому необходим язык более живой, чем язык репортажа.

Участники: Алексей Васильев, Булат Галеев, Ляля Гимадеева, Анна Денисова, Владислав Ефимов, Михаил Колчин, Икуру Куваджима, Анастасия Лебедева, Галина Леонова, Саша Маник, Максим Месяц, Николай Онищенко, Павел Отдельнов, Иван Петрокович, Анастасия Пожидаева, Леся Полякова, Екатерина Попович, Артем Сильвестров, Валерий Скобеев, Александр Скобеев, Виталий Скобеев, Баки Урманче, Тимур Хадеев, Ильгизар Хасанов, Антон Цимерман, Игнат Цоколаев и Елизавета Чухланцева.

Кураторы: Кристина Романова и Наиль Фархатдинов

«Москва — Казань — Москва» является частью проекта «Пространство "Россия": места, границы, народы», задача которого при помощи методов искусства и современных социальных наук исследовать регионы России и расширить массовые представления о территории страны.

Выставка проводится при поддержке Фонда президентских грантов и галереи «Триумф»



