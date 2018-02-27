ФСБ раскрыла 45-миллионное хищение при проектировании новой сцены МДТ

Проект новой сцены МДТ – Театра Европы © Архитектурная Мастерская Мамошина

Управление ФСБ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявило о раскрытии хищения не менее 45 млн рублей бюджетных средств, выделенных на проектирования новой сцены Академического Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ведется следствие, уже задержано несколько фигурантов дела.

По сведениям источника РИА Новости, знакомого с ходом следствия, похищенные деньги были потрачены на покупку автомобиля Mercedes-Benz Maybach и лизинг автомобилей Porsche и Lexus, а также на приобретение недвижимости.

Контракт на проектирование в декабре 2013 года заключили ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» и НАО «Театрально-декорационные мастерские». Сумма контракта составляла 146 млн рублей, эти средства были выделены в рамках целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)».

По версии следствия, работы не были выполнены в полном объеме, а лица, «действующие от имени привлеченных к реализации контракта фирм "Стройсоюз СВ" и "М-Проект"», похитили 45,5 млн рублей. В результате срыва проектирования, отметил источник, строительно-монтажные работы на новой сцене были приостановлены, заказчик был вынужден провести повторный конкурс на разработку и выпуск рабочей документации, а Министерство культуры — дважды оплатить одни и те же работы.



