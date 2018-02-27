Минкульт подготовил закон о досудебной блокировке пиратских сайтов

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В Министерстве культуры разработан законопроект, который позволяет без судебного решения ограничивать доступ к интернет-ресурсам, нарушающим авторские права.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (в части защиты авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет")» опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов.

Законопроект обязывает владельцев сайтов размещать на них свою контактную информацию. Согласно законопроекту, владелец сайта, получив от правообладателя уведомление о том, что на сайте без законных оснований размещена информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, обязан в удалить ее в течение 24 часов. В противном случае «провайдер хостинга обязан ограничить доступ к соответствующему информационному ресурсу».

Если пиратский контент не удален, «правообладатель вправе направить в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи [т.е. Роскомнадзор — COLTA.RU], требование об ограничении доступа к сайту в сети "Интернет"».

Роскомнадзор, в свою очередь, уведомляет владельца сайта или провайдера о поступившем требовании «о принятии мер по ограничению доступа к сайту». Если в течение 24 часов с момента получения уведомления владелец сайта или провайдер «не предоставят информацию о принятии мер, направленных на прекращение нарушения авторских и (или) смежных прав на основании заявления правообладателя», Роскомнадзор должен незамедлительно потребовать от операторов связи заблокировать сайт и уведомить об этом его владельца или провайдера хостинга.

После этого у оператора связи есть еще 24 часа на то, чтобы заблокировать сайт. «Снятие ограничения доступа к такому сайту в сети "Интернет" не допускается», — говорится в документе.



