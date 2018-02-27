ЦДХ объединят с Новой Третьяковкой

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Сегодня, 20 февраля, на пресс-конференции в Москве генеральный директор Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) Зельфира Трегулова сообщила, что согласно концепции реконструкции здания ГТГ на Крымском Валу Центральный дом художника (ЦДХ) и Новая Третьяковка станут единым пространством.

Трегулова напомнила, что построенное в 1965–1987 годах здание на Крымском Валу «было рассчитано на эксплуатацию в 25-30 лет, оно давным-давно изжило свой конструктивный резерв и потенциал и нуждается не в капитальном ремонте, а в серьезнейшей реконструкции», передает ТАСС.

В то же время гендиректор ГТГ отметила, что Новая Третьяковка не имеет возможности выставлять свою огромную коллекцию искусства XX века и современного искусства, не располагает библиотекой и достаточным пространством для осуществления образовательных программ.

По словам Трегуловой, перед компанией ОМА нидерландского архитектора Рема Колхаса, которая реализует проект реконструкции, поставлена задача «сделать Новую Третьяковку музеем, который будет в первую очередь думать о людях, о посетителях, об их нуждах, об образовательной функции музея», где можно было бы проводить выставки, лекции и мастер-классы, показывать фильмы и спектакли, осуществлять иммерсивные программы.

Рем Колхас сообщил, что собирается снизить «монолитный эффект здания», убрав стену между ЦДХ и Новой Третьяковкой, «ограничивающие передвижение посетителей», и установить в здании несколько эскалаторов, чтобы посетителям было удобнее перемещаться по зданию.

«Пока мы точно не можем сказать, что конкретно оставляем, а что убираем. Но концепция в том, что мы хотим убрать основные проблемы этого здания. Ему нужна новая инфраструктура, она должна соответствовать ХХI веку и людям XXI века», — рассказал архитектор.

Кроме того, Трегулова пояснила, что здание ЦДХ, ранее приналежавшее Международной конфедерации Союза художников (МКСХ), будет объединено со зданием Новой Третьяковки и перейдет государству.

«Сейчас МКСХ находится в процессе ликвидации, продолжают идти суды, поскольку МКСХ подает апелляции — по всей видимости, этот процесс займет еще несколько месяцев, сколько — не может сказать никто. После чего решение суда вступит в силу, и собственность МКСХ, которая ранее являлась собственностью Союза художников СССР, перейдет в собственность государства со всеми последующими постановлениями решениями и действиями», — заявила гендиректор ГТГ.

Перед тем, как приступить к проекту реконструкции, добавила она, необходимо было получить согласие МКСХ на то, что ГТГ начинает работать над концепцией реконструкцией здания как единого целого, «и пока этого согласия не было получено, у нас не было возможности подписать договора с компаниями, которые работают сейчас над этим проектом».

Трегулова заверила, что пространство ЦДХ «в принципе сохранит свою ориентацию», сложившуюся исторически. «Там будет ресторан, только не внизу, а наверху, внизу будет большое пространство для проведения общественных мероприятий и будут находиться выставочные залы, в том числе и самое большое выставочное пространство», — сообщила она, уточнив, что «начало реконструкции зависит от результатов сплошного обследования здания и получения государственного финансирования на реконструкцию».



