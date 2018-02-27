Александр Жаров: Twitter готов перенести данные российских граждан в РФ

Сегодня, 20 февраля, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Twitter официально уведомила его ведомство о намерении в первой половине 2018 года локализовать персональные данные российских граждан на территории РФ.

Жаров также сообщил, что Роскомнадзор проверит выполнение обещания Twitter. «В отношении компании Twitter, поскольку у нас есть официальное письмо от компании Twitter, что в первой половине 2018 года данные наших граждан будут локализованы на территории Российской Федерации, проверка будет проходить только в этом плане», — цитирует Жарова «Интерфакс».

Руководитель Роскомнадзора добавил, что в отношении компании Facebook проверка будет «более комплексная».

В начале февраля после встречи с представителями Facebook Жаров объявил, что комплексная проверка компании на предмет соответствия российскому законодательству будет проведена во второй половине 2018 года.

Согласно поправкам к закону «О персональных данных», вступивших в силу осенью 2015 года, любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.















