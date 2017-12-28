Минкульт выделит 60 млн на фильм о Зое Космодемьянской

Кукрыниксы.Таня (Подвиг Зои Космодемьянской), 1942-47 © Государственная Третьяковская галерея

Киностудия имени Горького получит от Министерства культуры субсидию в размере 60 млн рублей на производство художественного фильма «Страсти по Зое», посвященного партизанке Зое Космодемьянской.

Как сообщает Российское военно-историческое общество (РВИО), при поддержке которого создается картина, «Страсти по Зое» признаны «национальным фильмом социально-значимой тематики».

«Сценарий московского драматурга Елизаветы Трусевич, написанный на основе исторических документов и свидетельств выживших участников событий, был признан лучшим в ходе открытого творческого конкурса», — отмечает РВИО.

Режиссер картины — Егор Кончаловский («Антикиллер», «Побег», «Консервы», «Возвращение в "А"»), подбор актеров и съемки запланированы на 2018 год.

Часть средств на производство фильма поступит от частных жертвователей. С конца ноября РВИО проводит сбор средств на портале ДАР.ИСТОРИЯ.РФ, на сегодняшний день сумма пожертвований составила почти 4 млн рублей.



























