Центр авангарда Еврейского музея откроет кураторскую школу

© Еврейский музей и центр толерантности

4 февраля в Центре авангарда Еврейского музея и центра толерантности в Москве начнет работу кураторская школа Avant-Garde LAB. Программа школы направлена на изучение кураторских практик в сфере исторического авангарда

Как сообщает сайт Еврейского музея, обучение в школе бесплатное, набор будет проводиться на конкурсной основе. Заявки принимаются лр 20 января по адресу liya.ch@jewish-museum.ru.

Avant-Garde LAB будет проходить в формате двухнедельного интенсива с участием ведущих специалистов по истории авангарда, профессионалов музейного и галерейного дела, кураторов-практиков, среди которых генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак, галерист, куратор, издатель и коллекционер Ильдар Галеев, художник, куратор и искусствовед Екатерина Лазарева.

Мастер курса — куратор, теоретик, критик, специалист по истории авангарда, преподаватель МГУ и Московской школы фотографии и мультимедиа имени А. Родченко Сергей Хачатуров.

Главная задача программы Avant-Garde LAB — ввести молодых специалистов в современный профессиональный дискурс и предложить критически осмыслить ключевые аспекты исторического анализа авангарда, а также помочь участникам школы приобрести практические навыки в создании коллективного проекта, направленного на выработку собственной кураторской оптики.

Итогом школы станет защита проекта перед экспертным жюри, состоящем из директоров музеев, авторитетных практиков и теоретиков в сфере авангардного искусства.







