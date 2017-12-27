Юрия Дмитриева освободят из-под стражи 28 января

27 декабря Петрозаводский городской суд решил отпустить карельского исследователя ГУЛАГа Юрия Дмитриева из-под стражи 28 января 2018 года, отказав прокуратуре в продлении его ареста на три месяца с этой даты.

Как сообщает «Новая газета», при этом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о проведении третьей экспертизы снимков обнаженной приемной дочери Дмитриева.

Суд также направляет обвиняемого на стационарное психиатрическое обследование в Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского в Москве.

Об этом просила сторона обвинения: по мнению прокурора, у Дмитриева есть сексуальные отклонения. Выбор экспертного учреждения для обследования был сделан в соответствии с предложением защиты.

Юрий Дмитриев — председатель Карельского отделения общества «Мемориал», редактор-составитель Книг памяти, секретарь Петрозаводской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, один из создателей мемориальных комплексов «Сандармох», «Красный бор», мемориального кладбища на Секирной горе.

В декабре 2016 года Дмитриев был задержан, а позднее арестован по обвинению в изготовлении детской порнографии. Дмитриев, его защита и эксперты, выступавшие в суде, заявляют, что 140 снимков болезненного ребенка — это дневник здоровья, который велся на протяжении нескольких лет для органов опеки.

Год назад эксперты Центра социокультурных экспертиз сочли 9 из этих фотографий порнографическими. 26 декабря 2017 года стали известны результаты повторной экспертизы, проведенной в Федеральном департаменте независимой судебной экспертизы и установившей, что Дмитриев фотографировал дочь без одежды с целью контролировать ее физическое развитие.

По мнению защиты Дмитриева, правовые оснований для обвинения отсутствуют, а предварительное следствие намеренно нарушало закон с целью добыть любым способом доказательства его вины. В поддержку карельского историка выступили деятели культуры, журналисты и правозащитники, историки и литераторы, ученые, политики, церковные и общественные деятели, в том числе режиссер Андрей Звягинцев, музыкант Бориc Гребенщиков, писатели Лев Рубинштейн, Дмитрий Быков, Борис Акунин и Людмила Улицкая.



