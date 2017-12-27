 
19:02 27 декабря 2017Новости
4210
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Большой фестиваль мультфильмов устраивает новогодние показы

News_detailed_pictureКадр из фильма «Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество»© «Московское кино»

Со 2 по 7 января в московских кинотеатрах «Каро 11 Октябрь» и «Космос» будут показаны два полнометражных анимационных фильма, принимавших участие в Большом фестивале мультфильмов – 2017.

В «Октябре» можно будет увидеть ироничный французский мультфильм «Большой злой лис и другие сказки», снятый авторами «Эрнеста и Селестины», а в «Космосе» — фильм о приключениях героев книг шведского писателя Свена Нурдквист «Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество».

  • «Большой злой лис и другие сказки» (Le Grand Méchant Renard et autres contes..., Франция, 2017)

    Режиссер: Патрик Эмбер, Бенжамен Реннер
    Художник: Патрик Эмбер
    Студии: Folivari, Panique!, Studio Canal Plus

    Лонг-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм» 2017 года, пять номинаций премии Annie 2017 года, приз Дирекции Большого фестиваля мультфильмов-2017

  • «Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество» (Pettson and Findus: The Best Christmas Ever / Pettersson und Findus 2 — Das schönste Weihnachten überhaupt, Германия, 2016)

    Режиссер: Али Замади Ахади
    Художник: Крис Штеннер
    Студии: Tranewind Pictures, Senator Film Munchen

Показы организованы Большим фестивалем мультфильмов совместно с сетями кинотеатров «Каро» и «Московское кино»

Комментарии


Сегодня на сайте