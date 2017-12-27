Большой фестиваль мультфильмов устраивает новогодние показы

Кадр из фильма «Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество» © «Московское кино»

Со 2 по 7 января в московских кинотеатрах «Каро 11 Октябрь» и «Космос» будут показаны два полнометражных анимационных фильма, принимавших участие в Большом фестивале мультфильмов – 2017.

В «Октябре» можно будет увидеть ироничный французский мультфильм «Большой злой лис и другие сказки», снятый авторами «Эрнеста и Селестины», а в «Космосе» — фильм о приключениях героев книг шведского писателя Свена Нурдквист «Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество».

«Большой злой лис и другие сказки» (Le Grand Méchant Renard et autres contes..., Франция, 2017)



Режиссер: Патрик Эмбер, Бенжамен Реннер

Художник: Патрик Эмбер

Студии: Folivari, Panique!, Studio Canal Plus



Лонг-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм» 2017 года, пять номинаций премии Annie 2017 года, приз Дирекции Большого фестиваля мультфильмов-2017

«Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество» (Pettson and Findus: The Best Christmas Ever / Pettersson und Findus 2 — Das schönste Weihnachten überhaupt, Германия, 2016)



Режиссер: Али Замади Ахади

Художник: Крис Штеннер

Студии: Tranewind Pictures, Senator Film Munchen

Показы организованы Большим фестивалем мультфильмов совместно с сетями кинотеатров «Каро» и «Московское кино»



