В «Театре.doc» состоится премьера спектакля «Подельники»

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29 декабря «Театр.doc» представит спектакль Заремы Заудиновой «Подельники (Болотное-2)» по документальной пьесе Полины Бородиной.

В спектакле участвуют актрисы «Театра.doc» Марина Ганах и Дарья Башкирова, а также фигуранты «Болотного дела» Алексей Полихович и Андрей Барабанов.

Драматург: Полина Бородина

Режиссер: Зарема Заудинова

Кураторы проекта: Михаил Угаров и Елена Гремина





...Однажды ты идешь на обычный, как тогда казалось, мирный митинг, а на нем решено сделать показательные зачистки.

Раз — и ты, обычный парень, вдруг политический заключенный.

Два — ты учишься, как вести себя на следствии, как сидеть в СИЗО, три — ты уже в зоне.

Ритм замедляется, потому что на зоне ты проводишь годы. И вот, наконец, ты на свободе. Ты потерял годы юности, тебя выгнали с работы, и не берут на новую, тебя не дождалась любимая, тебя пытается завербовать ФСБ, ты забыл как жить не в зоне, ты устал от ответственности, которую все на тебя возлагают — и друзья, и родные, и враги... Что дальше? Есть ли жизнь после тюрьмы для политического заключенного в России-2017? И какой она может быть?





Начало в 20:00, билеты на сайте театра и по тел. 8 916 653 09 89



