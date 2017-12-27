В «Театре.doc» состоится премьера спектакля «Подельники»© Театр.doc
29 декабря «Театр.doc» представит спектакль Заремы Заудиновой «Подельники (Болотное-2)» по документальной пьесе Полины Бородиной.
В спектакле участвуют актрисы «Театра.doc» Марина Ганах и Дарья Башкирова, а также фигуранты «Болотного дела» Алексей Полихович и Андрей Барабанов.
Драматург: Полина Бородина
Режиссер: Зарема Заудинова
Кураторы проекта: Михаил Угаров и Елена Гремина
...Однажды ты идешь на обычный, как тогда казалось, мирный митинг, а на нем решено сделать показательные зачистки.
Раз — и ты, обычный парень, вдруг политический заключенный.
Два — ты учишься, как вести себя на следствии, как сидеть в СИЗО, три — ты уже в зоне.
Ритм замедляется, потому что на зоне ты проводишь годы. И вот, наконец, ты на свободе. Ты потерял годы юности, тебя выгнали с работы, и не берут на новую, тебя не дождалась любимая, тебя пытается завербовать ФСБ, ты забыл как жить не в зоне, ты устал от ответственности, которую все на тебя возлагают — и друзья, и родные, и враги... Что дальше? Есть ли жизнь после тюрьмы для политического заключенного в России-2017? И какой она может быть?
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