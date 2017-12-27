Forbes назвал самые продаваемые книги в России

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Сегодня, 27 декабря, журнала Forbes опубликовал список бестселлеров по итогам 2017 года на основании информации крупнейших российских книжных сетей и магазинов.

«Читательский интерес заметно сместился в сторону нехудожественной литературы и серьезных романов. — пишет Forbes. — Продажи книг по психологии, истории, естественным наукам выросли в разы, аудитория интеллектуальной прозы увеличилась, а вот легкое развлекательное чтение, хоть и продолжает удерживать позиции в топах продаж, существенно теряет в цифрах».

В рейтинг вошли книги, поступившие в продажу с ноября 2016 года по 15 декабря 2017 года:

1) Татьяна Устинова — «Селфи с судьбой» (81 100 экземпляров)

2) Дина Рубина — «Бабий ветер» (75 650)

3) Джоджо Мойес — «Где живет счастье» (60 927)

4) Пол Хокинс — «В тихом омуте» (58 024)

5) Александра Маринина — «Цена вопроса» (52 100)

6) Виктор Пелевин — «iPhuck 10» (48 100)

7) Алексей Иванов — «Тобол. Много званых» (46 666)

8) Дмитрий Глуховский — «Текст» (44 094)

9) «В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории» (38 024)

10) Ханья Янагихара — «Маленькая жизнь» (37 980)

Продолжают пользоваться спросом многие книги, вышедшие ранее 2017 года, такие как «Цветы для Элджернона» Даниэла Киза (235 250 экземпляров за 2017 год), «Шантарам» и «Тень горы» Грегори Робертса (206 231 и 95 776), «Снеговик» Ю Несбе (86 769), «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной (65 760 экземпляров за 2016 год).

Также Forbes отмечает неожиданный рост интереса к классической антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла: «В одной только сети книжных магазинов "Читай-город" было продано 46 000 экземпляров этого романа (по итогам года книга возглавила список бестселлеров "Читай-города")».



