Ученые раскритиковали реформу РАН в письме Путину

Около 400 членов, членов-корреспондетов, профессоров Российской академии наук (РАН) и других ученых подписали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором подвергли критике деятельность Федерального агентства научных организаций (ФАНО) по реформированию РАН.

В письме, которое публикует «Коммерсантъ», говорится о том, что «стиль и методы работы ФАНО объективно направлены на разрушение науки как таковой», созданная агентством система управления наукой названа «громоздкой и неработающей», а «большинство проблем взаимодействия Институтов и ФАНО возникает именно вследствие неадекватного юридического статуса научных институтов и самой Академии».

«К научным организациям пытаются приложить заведомо для них неприменимые правила обычных бюджетных учреждений, совершенно не учитывая творческий и поисковый характер работы исследователей», — говорится в письме.

Ученые выражают надежду на то, что «руководство страны исправит ситуацию, создав условия для развития науки в российских институтах свободно работающими учеными». Для этого, считают они, научно-исследовательские институты, которыми сейчас управляет ФАНО, необходимо снова передать в подчинение РАН.

Авторы письма обращаются лично к Путину: «Решение главной проблемы — возвращения научных институтов в РАН — требует лишь Вашей политической воли».

Как отмечает «Коммерсантъ», письмо направлено президенту накануне запланированного на сегодня совместного заседания президиума РАН и научно-координационного совета при ФАНО России, участники которого обсудят взаимодействие в 2018 году.



