Роскомнадзор спросил у Facebook и Instagram, почему они удалили аккаунты Кадырова

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Сегодня, 26 декабря, Роскомнадзор обратился к руководству американских компаний Facebook и Instagram с запросом о причинах удаления аккаунтов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова из социальных сетей.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

На прошлой неделе Министерство финансов США внесло Кадырова в санкционный список. 23 декабря были заблокированы его официальные страницы в фейсбуке и инстаграме.

«От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Инстаграм и их покровителей в Белом доме», — прокомментировал Кадыров в Telegram.

«В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева», — заявил глава Чечни.

Сегодня министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров назвал действия Facebook и Instagram «ярким примером двойных стандартов» и выразил мнение, что правовую оценку им должны дать Министерство юстиции и прокуратура, передает ТАСС.

«Значит интернет не вне политики, значит интернет — это просто отношения хозяйствующих субъектов, в том числе подверженные политически мотивированным санкциям», — сказал Никифоров.







